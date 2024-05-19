Нойер ответил, уговаривал ли «Баварию» не увольнять Тухеля

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался насчет будущего в команде главного тренера Томаса Тухеля.
«Я уговаривал руководство оставить Тухеля? Это не так. Мы с Мюллером не общались по этому поводу. Лично я доволен тренером, мне бы хотелось, чтобы он продолжил работу. Но не мне решать судьбу тренерского штаба. Они делали все, что было в их силах», - передает слова вратаря Bayern & Germany в социальных сетях.
Стоит отметить, что под руководством Тухеля «Бавария» впервые за долгое время осталась без трофеев по итогам сезона. В чемпионате Германии мюнхенцы финишировали лишь на третьем месте.
Бан пользователя