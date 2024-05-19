Нойер высказался о провальном сезоне «Баварии»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги сезона для своего клуба. В последнем поединке Бундеслиги команда на выезде потерпела поражение от «Хоффенхайма» со счетом 2:4.

«Это был непростой сезон для команды. Нам нужно начать все с чистого листа. Так не может продолжаться. Самой большой нашей проблемой была последовательность. Нам необходимо показать свое другое лицо в следующем сезоне. Каждый в команде несет ответственность за результат», - передает слова голкипера аккаунт Bayern & Germany.

«Бавария» финишировала лишь на третьем месте в Бундеслиге и впервые за долгое время завершила сезон без трофеев.