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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер высказался о провальном сезоне «Баварии»

19 Мая 2024 • 08:26 Комментировать

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги сезона для своего клуба. В последнем поединке Бундеслиги команда на выезде потерпела поражение от «Хоффенхайма» со счетом 2:4.

«Это был непростой сезон для команды. Нам нужно начать все с чистого листа. Так не может продолжаться. Самой большой нашей проблемой была последовательность. Нам необходимо показать свое другое лицо в следующем сезоне. Каждый в команде несет ответственность за результат», - передает слова голкипера аккаунт Bayern & Germany.

«Бавария» финишировала лишь на третьем месте в Бундеслиге и впервые за долгое время завершила сезон без трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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