​Мюллер сравнялся с Майером, повторив рекорд «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» не сумела красиво закончить неудачный сезон в Бундеслиге, в последнем туре команда Томаса Тухеля проиграла «Хоффенхайму» и не сумела приличествующим образом отметить знаменательное, вне всяких сомнений, событие.

Дело в том, что для нападающего Томаса Мюллера этот матч стал 473-м в Бундеслиге за мюнхенскую «Баварию», и он повторил клубный рекорд, который доселе единолично принадлежал голкиперу Зеппу Майеру.

Третьим в этом списке идёт другой голкипер, Оливер Кан (429 матчей), а четвёртым - другой Мюллер, по имени Герд. Он сыграл 427 матчей.

Наконец, замыкает пятёрку Ханс-Георг Шварценберг - 416 матчей.