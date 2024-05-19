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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гирасси повторил рекорд Бундеслиги, в 12-й раз забив первый гол матча

19 Мая 2024 • 04:08 Комментировать
Штутгарт
4:0
Боруссия М

«Штутгарт» прекрасно закончил сезон в Бундеслиге, разгромив в последнем туре менхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 4:0. Первые два гола в этом матче забил Серу Гирасси, и он, тем самым, повторил рекорд Бундеслиги.

Дело в том, что открывшийся в этом сезоне нападающий забил первый гол в матче уже в двенадцатый раз в сезоне - то есть чуть чаще, чем в каждом третьем матче!

За всю историю немецкого чемпионата такое прежде было лишь трижды - Герд Мюллер в сезоне 1969/1970, затем Айлтон в сезоне 2003/2004, и, наконец, Стефан Кислинг в сезоне 2012/2013. Все они забивали первый гол в матче по 12 раз за сезон.


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Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт

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