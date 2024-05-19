​Закончившийся сезон в Бундеслиге стал самым результативным с 1987 года

Закончился очередной сезон немецкого чемпионата, «салатница» досталась леверкузенскому «Байеру», что стало первым титулом для «аптекарей».

Есть у закончившегося сезона и другая особенность - он стал самым результативным в 21-м веке, и вообще, с 1987 года. Средняя результативность - 3,22 гола за матч, в то время как в сезоне 1986/1987 этот показатель составил 3,24 гола за матч.

Напомним, что второе место занял «Штутгарт», в последнем туре команда сумела опередить мюнхенскую «Баварию», которая впервые за много-много лет осталась без трофеев вообще в заканчивающемся сезоне.