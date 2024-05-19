«Байер» установил новый рекорд Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» блистательно завершил невероятный сезон, пройдя его без поражений. В последнем туре команда Хаби Алонсо обыграла «Аугбсург». Все 34 матча прошедшего сезона «Байер» в итоге провёл без поражений - такое в истории высшей лиги немецкого чемпионата случилось впервые.

В то же время даже в истории европейского футбола это редкое событие. В 21-м веке такое случалось лишь дважды - лондонский «Арсенал» в сезоне 2003/2004, а также туринский «Ювентус» в сезоне 2011/2012.

Добавим, что «Байер» стал чемпионом Германии в первый раз в своей истории, и на следующей неделе сыграет ещё два финала.