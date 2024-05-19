В своём последнем матче Хасебе сравнялся с Робертом Левандовски

Японский защитник франкфуртского «Айнтрахта» Макото Хасебе провёл свой последний матч в карьере, во всяком случае, согласно сделанному в апреле объявлению.

Он стал для него 384-м в рамках высшей лиги немецкого чемпионата, и по этому параметру Хасебе сравнялся с поляком Робертом Левандовски, в прошлом выступавшим за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». Сейчас они вместе делят второе место в топе самых опытных иностранных игроков в истории Бундеслиги.

Ну а первое место занимает перуанский нападающий Клаудио Писарро, и у него более чем на сто матчей больше - 490.