​«Штутгарт» повторил рекорд Бундеслиги, поднявшись на 14 мест за сезон

В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги «Штутгарт» в последнем туре сумел вырвать второе место в турнирной таблице у «Баварии», тем самым повторив рекорд немецкого чемпионата по количеству отыгранных за один год позиций. В прошлом году «Штутгарт» закончил сезон на шестнадцатом месте, а сейчас - на втором.

Разница составляет 14 позиций, что стало самым серьёзным рывком за один сезон в истории Бундеслиги - но не единолично, так как в 60-е годы прошлого столетия такое же достижение удалось «Вердеру» - с 16-го на второе место. Это было в сезоне 1967\1968. «Баварии» досталось лишь третье место.