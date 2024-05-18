Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не станет новым наставником «Баварии».

Напомним, ранее «Брайтон» объявил об уходе итальянского специалиста по окончании текущего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 44-летний де Дзерби не возглавит «Баварию», о чем ранее упоминалось в СМИ.

В настоящий момент рулевым «Баварии» является Томас Тухель, который, с большей долей вероятности, продолжит работу в клубе.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы финишировали на третьей строчке, набрав 72 очка. Отставание «Баварии» от «Байера» составило 18 баллов.