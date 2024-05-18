Ройс попрощался с болельщиками «Боруссии», оплатив им напоследок пиво

Марко Ройс, который в субботу провёл свой последний матч за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге, попрощался с фанатами команды.

Как передают немецкие СМИ, полузащитник угостил бесплатным пивом болельщиков дортмундского клуба, оставив записку с текстом: «Спасибо за все! За мной прощальное пиво».

Ранее стало известно, что этот сезон станет последним для 34-летнего футболиста в футболке дортмундцев, его контракт истекает в конце июня. За клуб он выступал на протяжении 12 лет. В текущем сезоне Марко забил девять голов и сделал 10 ассистов на партнёров, проведя 41 матч за «Боруссию».