Мюллер: «Поздравляем всех, кто победил нас в этом сезоне»

Томас Мюллер, футболист мюнхенской команды, высказался о неудачном выступлении клуба в этом сезоне.

- Поздравляем всех, кто победил нас в этом сезоне. Теперь же нам нужно оставить эти неудачные результаты позади, хочу поскорее вступить в новый сезон. Возможно, нам нужны были другие игроки, а может быть, тренер что-то другое должен был сделать. В новом сезоне начнём все с начала с новым тренером, - цитируют футболиста немецкие СМИ.

«Бавария» в текущем сезоне немецкого чемпионата заняла третье место в таблице, пропустив вперёд «Штутгарт» и «Байер». В последний раз мюнхенцы занимали третью строчку в 2011 году.