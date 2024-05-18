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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн — лучший бомбардир Бундеслиги по итогам сезона-2023/24 официально

18 Мая 2024 • 19:30 Комментировать (2)
Хоффенхайм
4:2
Бавария

18 мая официально завершился чемпионат Германии – 2023/24. Обладателем золотых медалей стал леверкузенский «Байер».

Награду лучшего снайпера сезона забрал себе в копилку форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, забивший 36 мячей в 32 играх. Стоит сказать, что отрыв Кейна от ближайшего соперника составил восемь голов.

Отметим, что минувший сезон стал первым для 30-летнего форварда в чемпионате Германии. Ранее Кейн выступал за лондонский «Тоттенхэм».

По итогам сезона «Бавария» финишировала на третьей строчке в турнирной таблице и впервые за 12 лет не смогла завоевать чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
18 Мая 2024 в 20:20
Кейн ещё многое что "скажет" в футболе, за "Баварию" в частности. Ошибся Томас Тухель, заменив его в полуфинале с РМ
ингерман
18 Мая 2024 в 19:52
ай ни баись гарри в следущем сизоне спецом за тибя в бундеслиге тапиць буду.. кхе-кхе..
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