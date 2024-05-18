18 мая официально завершился чемпионат Германии – 2023/24. Обладателем золотых медалей стал леверкузенский «Байер».

Награду лучшего снайпера сезона забрал себе в копилку форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, забивший 36 мячей в 32 играх. Стоит сказать, что отрыв Кейна от ближайшего соперника составил восемь голов.

Отметим, что минувший сезон стал первым для 30-летнего форварда в чемпионате Германии. Ранее Кейн выступал за лондонский «Тоттенхэм».

По итогам сезона «Бавария» финишировала на третьей строчке в турнирной таблице и впервые за 12 лет не смогла завоевать чемпионский титул.