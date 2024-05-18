«Байер» продлил беспроигрышную серию до 51 матча

Сегодня, 18 мая, прошёл заключительный тур чемпионата Германии – 2023/24. В одном из матчей «Байер» принимал у себя дома «Аугсбург». Встреча между командами завершилась победой «львов» со счетом 2:1.

Данный результат позволил «Байеру» завершить сезон Бундеслиги без единого поражения. Стоит отметить, что подопечные Хаби Алонсо в принципе за весь сезон ни разу не проиграли. Сейчас беспроигрышная серия «Байера» составляет 51 матч. Отметим, что в этой кампании у леверкузенцев осталось всего две игры, и если они в них окажутся победителями, то станут первой в истории командой, не проигравшей за сезон ни одного поединка.

22 мая «Байер» встретится с «Аталантой» в финальном матче Лиги Европы. Начало — в 22:00 по мск.