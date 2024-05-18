«Хайденхайм» выйдет в еврокубки после дебютного сезона в Бундеслиге при одном условии

В последнем туре Бундеслиги «Хайденхайм» разгромил «Кёльн» со счётом 4:1. Этот результат позволил команде финишировать на восьмой позиции в турнирной таблице – «Хайденхайм» опередил «Вердер» по разности мячей (-5 против -6) при одинаковом количестве набранных очков (по 42).

«Хайденхайм» с восьмой позиции может попасть в Лигу конференций. Это произойдёт, если «Байер» обыграет «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии. Этот матч пройдёт в следующую субботу, 25 мая.

Стоит сказать, что для «Хайденхайма» сезон 2023/2024 был дебютным в Бундеслиге. И вот команда уже близка к еврокубкам.