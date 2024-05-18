«Айнтрахт» отыгрался в матче с «РБ Лейпцигом» и получил шанс на Лигу чемпионов

Подошло к концу противостояние последнего тура Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» пытался удержаться на шестом, потенциально лигочемпионовском месте, принимая немотивированный «РБ Лейпциг». Уго Экитике и Омар Мармуш постоянно создавали моменты, но мяч упорно не шел в ворота гостей. В конце тайма Марио Гётце сфолил на Хави Симонсе - пенальти. Пострадавший нанес удар с точки и промахнулся. Курьез в том, что арбитр еще не свистнул, так как ВАР проверял момент, поэтому надо перебить. Голкипер прыгнул в тот угол, куда полетел мяч минуту назад, в Симонс стрельнул по центру - 0:1. Только возобновился матч, как Беньямин Шешко от радиуса штрафной вколотил мяч в левую девятку - 0:2. Ансгар Кнауфф с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Экитике головой отправил мяч в цель от штанги - 1:2.

После перерыва Тута грудью сбрасывал мяч киперу и попал в штангу, добивание Эльифа Элмаса - туда же. Мармуш был сбит на лицевой линии - пенальти после подсказки ВАРа. Пострадавший с точки поразил левый угол ворот, вратарь не угадал - 2:2.

«РБ Лейпциг» в любом случае четвертый, а вот соперник остался шестым и может попасть в Лигу чемпионов.