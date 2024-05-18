«Бавария» впервые за 13 лет заняла третье место в чемпионате Германии

По итогам последнего тура Бундеслиги «Бавария» опустилась со второго места в турнирной таблице на третье. А всё потому, что заключительном туре команда Томаса Тухеля проиграла «Хоффенхайму» со счётом 2:4. Мюнхенцы забили два гола уже к шестой минуте, но все равно не смогли набрать очки.

Стоит отметить, что «Бавария» финишировала на третьей позиции в турнирной таблице Бундеслиги впервые с 2011 года. В 2012 году мюнхенцы заняли второе место, а дальше они из года в год становились чемпионами. В этом сезоне серия прервалась – титул завоевал «Байер».

Второе место в завершившемся чемпионате Германии занял «Штутгарт».