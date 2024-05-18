«Вердер» отправил «Бохум» в стыковые матчи

В 34-м туре чемпионата Германии встретились «Вердер» и «Бохум», который при определённых раскладах рисковал попасть в стыки. Уже на шестой минуте Марко Фридль с лета открыл счет - 1:0. Марвин Дукш чудом не переиграл голкипера в середине тайма. Романно Шмид был еще ближе к успеху, но попал в штангу. Под конец игры бременцы убили интригу. Антони Юнг забил головой, а спустя две минуты уже Йенс Стаге результативно сыграл на втором этаже - 3:0. В концовке команды обменялись голами Кристофера Антви-Анджея и Романо Шмида - 4:1.
«Вердер» - девятый, а вот его соперник будет играть в стыках.
Протокол игры
|(1:0) Фридль Марко6'
|(2:0) Юнг Антони78'
|(3:0) Стаге Йенс80'
|85'Антви-Аджей Кристофер (3:1)
|(4:1) Шмид Романо87'
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош•Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Агу Феликс85' (Деман Оливье (85') •Биттенкорт Леонардо73' (Ковнацки Давид (73') •Линен Сенне 36'46' (Стаге Йенс (46') •Шмид Романо90' (Хансен-Ороэн Исак (90') •Вольтемаде Ник73' (Гросс Кристиан (73') •Дукш Марвин
Риман Мануэль•Оерманн Тим77' (Пасьенса Гонсало (77') •Ордец Иван•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Патрик Остерхаге46' (Беро Матуш (46') •Лосилья Антони77' (Антви-Аджей Кристофер (77') •Брошински Мориц66' (Асано Такума (66') •Штёгер Кевин•Виттек Максимилиан 37'77' (Гамбоа Кристиан (77') •Хофманн Филипп
Запасные: Дашнер Лукас•Машович Эрхан•Лоосли Ноа•Луте Андреас
18 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
Бан пользователя