«Вердер» отправил «Бохум» в стыковые матчи

В 34-м туре чемпионата Германии встретились «Вердер» и «Бохум», который при определённых раскладах рисковал попасть в стыки. Уже на шестой минуте Марко Фридль с лета открыл счет - 1:0. Марвин Дукш чудом не переиграл голкипера в середине тайма. Романно Шмид был еще ближе к успеху, но попал в штангу. Под конец игры бременцы убили интригу. Антони Юнг забил головой, а спустя две минуты уже Йенс Стаге результативно сыграл на втором этаже - 3:0. В концовке команды обменялись голами Кристофера Антви-Анджея и Романо Шмида - 4:1.

«Вердер» - девятый, а вот его соперник будет играть в стыках.