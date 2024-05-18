«Майнц» выиграл важный матч у «Вольфсбурга»

В последнем туре Бундеслиги немотивированный «Вольфсбург» принимал «Майнц», пытающийся уйти от стыков. На 18-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Кевин Паредес забил первый гол. Брайан Груда достаточно быстро сравнял.

Во втором тайме вратарь парировал удар головой Сеппа ван дер Берга, но вторая попытка была результативной - 1:2. В концовке Джонатан Буркардт снял все вопросы - 1:3.

«Майнц» благодаря шикарному финишному спурту избежал вылета и занял 13-е место, соперник - 12-й.