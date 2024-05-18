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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» выиграл важный матч у «Вольфсбурга»

18 Мая 2024 • 18:35 Комментировать
Вольфсбург
1:3
Майнц
окончен

В последнем туре Бундеслиги немотивированный «Вольфсбург» принимал «Майнц», пытающийся уйти от стыков. На 18-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Кевин Паредес забил первый гол. Брайан Груда достаточно быстро сравнял.

Во втором тайме вратарь парировал удар головой Сеппа ван дер Берга, но вторая попытка была результативной - 1:2. В концовке Джонатан Буркардт снял все вопросы - 1:3.

«Майнц» благодаря шикарному финишному спурту избежал вылета и занял 13-е место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вольфсбург1:3Майнц
(1:0) Паредес Кевин18'  
  24'Груда Брайан (1:1)
  72'Ван дер Берг Сепп (1:2)
  85'Буркардт Джонатан (1:3)
Кастельс КоэнЛакруа МаксансБорнаув СебастьянЗесигер СедрикФишер КилианМайер Ловро  71'Арнольд МаксимилианКаминьски ЯкубБаку Ридле 76' (Черны Вацлав ( 76') Винд Йонас 76' (Бехренс Кевин ( 76') Паредес Кевин 46' (Виммер Патрик ( 46'  52'Bennit Broeger 80')
Запасные: Дженц МорицAnders Roenne BoersetПерван ПаваоКлингер Никлас
Центнер РобинКор Доминик  89'Ван дер Берг СеппХанше-Ольсен Андреас  54'Видмер Сильван 73' (Ажорк Людовик ( 73') Мвене ФиллиппБаррейро ЛеандроАмири Надим 90' (Рихтер Марко ( 90') Груда Брайан 86' (Краусс Том ( 86') Чхэ-Сон Ли II  12' 73' (Каси Антони ( 73') Буркардт Джонатан 90' (Гилавоги Жошуа ( 90')
Запасные: Фернандес ЭдимилсонБель ШтефанВайпер НельсонБац ДаниэльДа Коста Данни
18 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Майнц

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