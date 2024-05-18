«Майнц» выиграл важный матч у «Вольфсбурга»

В последнем туре Бундеслиги немотивированный «Вольфсбург» принимал «Майнц», пытающийся уйти от стыков. На 18-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Кевин Паредес забил первый гол. Брайан Груда достаточно быстро сравнял.
Во втором тайме вратарь парировал удар головой Сеппа ван дер Берга, но вторая попытка была результативной - 1:2. В концовке Джонатан Буркардт снял все вопросы - 1:3.
«Майнц» благодаря шикарному финишному спурту избежал вылета и занял 13-е место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Паредес Кевин18'
|24'Груда Брайан (1:1)
|72'Ван дер Берг Сепп (1:2)
|85'Буркардт Джонатан (1:3)
Кастельс Коэн•Лакруа Максанс•Борнаув Себастьян•Зесигер Седрик•Фишер Килиан•Майер Ловро• 71'Арнольд Максимилиан•Каминьски Якуб•Баку Ридле76' (Черны Вацлав (76') •Винд Йонас76' (Бехренс Кевин (76') •Паредес Кевин46' (Виммер Патрик (46' 52'Bennit Broeger80')
Центнер Робин•Кор Доминик• 89'Ван дер Берг Сепп•Ханше-Ольсен Андреас• 54'Видмер Сильван73' (Ажорк Людовик (73') •Мвене Филлипп•Баррейро Леандро•Амири Надим90' (Рихтер Марко (90') •Груда Брайан86' (Краусс Том (86') •Чхэ-Сон Ли II 12'73' (Каси Антони (73') •Буркардт Джонатан90' (Гилавоги Жошуа (90')
18 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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