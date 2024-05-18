«Кёльн» попрощался с Бундеслигой, с треском проиграв «Дармштадту»

В матче заключительного тура Бундеслиги «Кёльну» нужно было в гостях обыгрывать «Хайденхайм», чтобы иметь шансы покинуть зону вылета. Но изначально забивал только соперник. Эрен Динкчи на 16-й минуте с рикошетом открыл счет. На 22-й - он отличился уже без посторонней помощи. А вскоре Кевин Сесса сделал счет разгромным дальним выстрелом.

В середине второго тайма удар Штеффена Тиггеса головой в упор подарил надежду гостям (3:1). Но Ян-Никлас Бесте дальним ударом вернул разгромный результат.

«Кёльн» финишировал вторым с конца, соперник - восьмым.