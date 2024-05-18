«Кёльн» попрощался с Бундеслигой, с треском проиграв «Дармштадту»

В матче заключительного тура Бундеслиги «Кёльну» нужно было в гостях обыгрывать «Хайденхайм», чтобы иметь шансы покинуть зону вылета. Но изначально забивал только соперник. Эрен Динкчи на 16-й минуте с рикошетом открыл счет. На 22-й - он отличился уже без посторонней помощи. А вскоре Кевин Сесса сделал счет разгромным дальним выстрелом.
В середине второго тайма удар Штеффена Тиггеса головой в упор подарил надежду гостям (3:1). Но Ян-Никлас Бесте дальним ударом вернул разгромный результат.
«Кёльн» финишировал вторым с конца, соперник - восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Динкчи Эрен16'
|(2:0) Динкчи Эрен22'
|(3:0) Сесса Кевин36'
|64'Тиггес Штеффен (3:1)
|(4:1) Бесте Ян-Никлас78'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян87' (Томалла Денис (87') •Малони Леннард•Динкчи Эрен79' (Тоеркауф Норман (79') •Сесса Кевин66' (Пик Флориан (66') •Бесте Ян-Никлас86' (Пирингер Марвин (86') •Кляйндинст Тим 76'
Швебе Марвин•Тилманн Ян55' (Карстенсен Расмус (55') •Хюберс Тимо• 52'Шабо Юлиан•Хайнц Доминик62' (Пакарада Леарт (62') •Любичич Деян•Мартель Эрик76' (Дитц Флориан (76') •Алиду Фариде46' (Ут Марк (46') •Кайнц Флориан 30'46' (Доунс Дамион (46') •Майна Линтон• 77'Тиггес Штеффен
18 мая. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
Бан пользователя