«Унион» чудом успел избежать стыковых матчей

Подошло к концу противостояние последнего тура Бундеслиги, в котором «Унион» пытался покинуть стыковое место в противостояние с «Фрайбургом», претендующим на еврокубки. Жорди Макенго сыграл рукой в своей штрафной - пенальти. Йосип Юранович наносил удар, но кипер выручил. Бенедикт Холлербах в середине второго тайма дальним ударом забил красивый и такой важный гол - 1:0. Рицу Доан ударом головой сравнял на 85-й минуте. В компенсированное время еще 11-метровый у хозяев. Кевин Фолланд не смог переиграть кипера, но Янник Хаберер забил такой важный мяч.

По дополнительным показателям «Унион» избежал стыков, соперник - 10-й.