«Унион» чудом успел избежать стыковых матчей

Подошло к концу противостояние последнего тура Бундеслиги, в котором «Унион» пытался покинуть стыковое место в противостояние с «Фрайбургом», претендующим на еврокубки. Жорди Макенго сыграл рукой в своей штрафной - пенальти. Йосип Юранович наносил удар, но кипер выручил. Бенедикт Холлербах в середине второго тайма дальним ударом забил красивый и такой важный гол - 1:0. Рицу Доан ударом головой сравнял на 85-й минуте. В компенсированное время еще 11-метровый у хозяев. Кевин Фолланд не смог переиграть кипера, но Янник Хаберер забил такой важный мяч.
По дополнительным показателям «Унион» избежал стыков, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Холлербах Бенедикт68'
|85'Доан Рицу (1:1)
|(2:1) Хаберер Яник90'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин• 52'Лейте Диогу62' (Фолланд Кевин (62') • 90'Триммель Кристофер• 67'Юранович Йосип 70'84' (Еккель Пауль (84') •Шефер Андраш63' (Хаберер Яник (63') • 85'Тусар Люка•Вертессен Йорбе63' (Холлербах Бенедикт (63') •Госенс Робин• 75'Ааронсон Бренден80' (Лайдуни Аисса (80') 90'
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас• 75'Кайтель Янник•Макенго Жорди• 37'Гюнтер Кристиан59' (Грегорич Михаэль (59') •Доан Рицу• 54'Эггештайн Максимилиан• 90'Хёфлер Николас83' (Муслия Флоран (83') •Грифо Винченцо•Шаллаи Роланд77' (Филипп Максимилиан (77') •Хёлер Лукас59' (Вайсхаупт Ноа (59')
18 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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