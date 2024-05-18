Ройсу устроили прощальный коридор

В субботу «Боруссия» проводила домашний матч против «Дармштадта» в рамках последнего тура Бундеслиги. Для атакующего полузащитника Марко Ройса это был последний матч за «Боруссию». Ройс в первом тайме смог забить один гол, а на 82-й минуте его заменили.

Стоит сказать, что при замене игроки «Боруссии» устроили для 34-летнего Ройса прощальный коридор.

Марко Ройс выступал за «Боруссию» с лета 2012 года. При этом в своё время футболист прошёл через академию дортмундцев. За первую команду «шмелей» Ройс провёл более 400 матчей.

Отметим, что «Боруссия» обыграла на своём поле «Дармштадт» со счётом 4:0.