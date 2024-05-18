«Байер» обыграл «Аугсбург», никому не уступив за весь сезон

В субботу завершился чемпионат Германии. Лучшая команда сезона, «Байер», прошла всю дистанцию без поражений и сегодня обыграла «Аугсбург», который подошел к поединку с четырьмя баранками подряд. В дебюте Виктор Бонифасе едва не замкнул передачу под удар, помешал защитник. Тут же вратарь гостей тянул с выносом мяча, Амин Адли перехватил его и покатил на пустые ворота на Бонифасе - 1:0. После розыгрыша углового Джонатан Та пробил с острого угла - парировано, а вот Роберт Андрих пяткой здорово добавил мяч в сетку. У гостей Филлип Титц после проникающего паса перебрасывал кипера, а тот выручил.

Во втором тайме Адли грубо ошибся, Арне Майер бросил вперед Мерта Кёмюра, а тот был точен - 2:1. В концовке команды отвечали атаками на атаки. Флориан Вирц был ближе всех к успеху, но не реализовал выход один на один.

«Байер» победил со счетом 2:1 и прошёл сезон без поражений - 28 побед и 6 ничьих. Соперник - 11-й.