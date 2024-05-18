Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» обыграл «Аугсбург», никому не уступив за весь сезон

18 Мая 2024 • 18:28 Комментировать (1)
Байер Л
2:1
Аугсбург
окончен

В субботу завершился чемпионат Германии. Лучшая команда сезона, «Байер», прошла всю дистанцию без поражений и сегодня обыграла «Аугсбург», который подошел к поединку с четырьмя баранками подряд. В дебюте Виктор Бонифасе едва не замкнул передачу под удар, помешал защитник. Тут же вратарь гостей тянул с выносом мяча, Амин Адли перехватил его и покатил на пустые ворота на Бонифасе - 1:0. После розыгрыша углового Джонатан Та пробил с острого угла - парировано, а вот Роберт Андрих пяткой здорово добавил мяч в сетку. У гостей Филлип Титц после проникающего паса перебрасывал кипера, а тот выручил.

Во втором тайме Адли грубо ошибся, Арне Майер бросил вперед Мерта Кёмюра, а тот был точен - 2:1. В концовке команды отвечали атаками на атаки. Флориан Вирц был ближе всех к успеху, но не реализовал выход один на один.

«Байер» победил со счетом 2:1 и прошёл сезон без поражений - 28 побед и 6 ничьих. Соперник - 11-й.

Протокол игры  
Байер Л2:1Аугсбург
(1:0) Бонифасе Виктор12'  
(2:0) Андрих Роберт27'  
  62'Кёмюр Мерт (2:1)
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 82' (Станишич Йосип ( 82') Гримальдо Алехандро 70' (Джака Гранит ( 70') Андрих РобертПаласиос Эсекиэль 70' (Инкапье Пьеро ( 70') Хофманн ЙонасАдли Амин 62' (Вирц Флориан ( 62') Бонифасе Виктор 63' (Шик Патрик ( 63')
Запасные: Пуэрта ГуставоГложек АдамТелла НейтанКоварж Матей
Коубек ТомашПедерсен МадсГоувелеув ДжеффриУдуохаи Феликс  82'Иаго ЛопесМайер Арне 90' (Кучукшахин Махмут ( 90') Брайтхаупт Тим 41' (Энгельс Арне ( 41') Дорш НикласКёмюр Мерт 74' (Михель Свен ( 74') Титц Филлип 74' (Биэл Пеп ( 74') Демирович Эрмедин 90' (Бельо Дион Дрене ( 90')
Запасные: Любик МарсельХаусман ДаниэльОксфорд РисБауэр Максимилиан
18 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Байер

Новости по матчу

Сегодня, 18 Мая
16:00
«Байер» - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
02:44
Байер - Аугсбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Мая
01:23
Ставка на точный счёт матча Байер — Аугсбург чемпионата Германии — 18 мая 2024
16 Мая
23:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Байер — Аугсбург чемпионата Германии — 18 мая 2024
09:09
Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии 5
15 Мая
10:33
Фримпонг может перебраться в стан конкурентов «Байера»
10:22
Станишич не сообщал «Баварии» о желании остаться в «Байере»
13 Мая
11:45
Стали известны первые имена из заявки сборной Германии на Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
18 Мая 2024 в 18:32
👍..
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 «Бавария» определилась с тренером Без Месси все нули: «Интер Майами» потерял победную серию в матче с «Орландо Сити»
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Дармштадт Дармштадт
4
0
1.16 8.20 13.00
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2
2
3.25 3.80 2.05
Видео
Окончен
Вердер Вердер
Бохум Бохум
4
1
2.34 3.70 2.75
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Аугсбург Аугсбург
2
1
1.27 6.60 8.40
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бавария Бавария
4
2
3.55 4.70 1.76
Видео
Окончен
Хайденхайм Хайденхайм
Кёльн Кёльн
4
1
2.70 3.85 2.33
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Фрайбург Фрайбург
2
1
2.01 3.55 3.55
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Майнц Майнц
1
3
2.95 3.60 2.25
Видео
Окончен
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М Боруссия М
4
0
1.28 6.20 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
18:39 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» отыгрался в матче с «РБ Лейпцигом» и получил шанс на Лигу чемпионов
18:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» впервые за 13 лет заняла третье место в чемпионате Германии
18:37 · Германия. Бундеслига
«Вердер» отправил «Бохум» в стыковые матчи
18:35 · Германия. Бундеслига
«Майнц» выиграл важный матч у «Вольфсбурга»
18:33 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» попрощался с Бундеслигой, с треском проиграв «Дармштадту»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Унион» чудом успел избежать стыковых матчей
18:30 · Германия. Бундеслига
Ройсу устроили прощальный коридор
18:28 · Германия. Бундеслига
«Байер» обыграл «Аугсбург», никому не уступив за весь сезон 1
18:24 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» в последнем туре вырвал второе место, опередив «Баварию»
18:22 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд 4 голами проводила «Дармштадт» во второй дивизион
16:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
16:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Дармштадт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
12:03 · Германия. Бундеслига
«Реал» отправил Кроосу официальное предложение
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»
Все новости
Рекомендуем