«Бавария» получила 4 гола от «Хоффенхайма» и финишировала на третьем месте

В матче заключительного тура Бундеслиги «Бавария» гостила у «Хоффенхайма» и в случае неудачи рисковала потерять второе место. Уже на четвертой минуте Эрик Дайер, Томас Мюллер и Матис Тель раскатали мяч у ворот соперника - 0:1. Еще атака, Телю повезло вернуть мяч после плохого паса, тут же перевод под удар Альфонсо Дэвису - 0:2. Андрей Крамарич на линии вратарской упал, но все равно умудрился откатить под удар Максимилиану Байеру, который расстрелял цель - 1:2 к восьмой минуте. После прострела Мюллера Леон Горецка отличился, но там был офсайд, гол отменен.

После перерыва два супершанса у Крамарича, сначала его выстрел в девятку потащил голкипер, а вскоре он в падении подправил мяч в сетку после того, как Ила Бебу сделал прострел - 2:2.

В концовке игры «Бавария» повергла в шок своих фанатов. Крамарич с линии штрафной метко попал в левый нижний угол ворот. Несколько секунд, и вратарь с защитником гостей безобразно сыграли в пас, позволив Крамаричу перехватить мяч и точно лишить «Баварию» второго места - 4:2. Соперник же идёт седьмым.