«Штутгарт» в последнем туре вырвал второе место, опередив «Баварию»

В 34-м туре чемпионата Германии встретились «Штутгарт», претендующий на второе место, и бросившая играть «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Серу Гирасси в середине первого тайма обыгрался с Энцо Мийо и забил головой. Вскоре форвард оформил дубль, поразив цель ударом ногой - 2:0. Джейми Левелинг зарядил в перекладину. На 75-й минуте Чжон Ву-Ён ударом из пределов штрафной снял все вопросы (3:0). И его команда могла переключиться на параллельный матч, где баварцы давали надежду швабам. Силас Мвумпа стал автором четвертого гола своей команды - 4:0.
«Штутгарт» бился до конца и обеспечил себе второе место по итогам сезона. Соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Гирасси Серу23'
|(2:0) Гирасси Серу31'
|(3:0) Чжон Ву-Ён75'
|(4:0) Мвумпа Силас83'
Нюбель Александр•Левелинг Джейми57' (Чжон Ву-Ён (57') •Антон Вальдемар•Ито Хироки80' (Руо Антони (80') •Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан57' (Штенцель Паскаль (57') •Штиллер Анджело•Мийо Энцо•Ундав Дениз• 90'Фюрих Крис57' (Мвумпа Силас (57') •Гирасси Серу84' (Харагути Генки (84')
Запасные: Стергиу Леонидас•Шок Флориан•Дауд Махмуд•Бредлов Фабиан
Омлин Йонас•Лайнер Штефан•Фридрих Марвин• 56'Итакура Ко•Нец Лука79' (Киародиа Фабио (79') •Райтц Рокко•Нгуму Натан66' (Чванчара Томаш (66') •Вайгль Юлиан•Коне Куадио79' (Фукуда Шио (79') •Плеа Алассан66' (Улльрих Лукас (66') •Сибачо Жордан79' (Херрманн Патрик (79')
18 мая. Стадион "МХП-Арена".
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