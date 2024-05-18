«Штутгарт» в последнем туре вырвал второе место, опередив «Баварию»

В 34-м туре чемпионата Германии встретились «Штутгарт», претендующий на второе место, и бросившая играть «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Серу Гирасси в середине первого тайма обыгрался с Энцо Мийо и забил головой. Вскоре форвард оформил дубль, поразив цель ударом ногой - 2:0. Джейми Левелинг зарядил в перекладину. На 75-й минуте Чжон Ву-Ён ударом из пределов штрафной снял все вопросы (3:0). И его команда могла переключиться на параллельный матч, где баварцы давали надежду швабам. Силас Мвумпа стал автором четвертого гола своей команды - 4:0.

«Штутгарт» бился до конца и обеспечил себе второе место по итогам сезона. Соперник - 14-й.