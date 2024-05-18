«Боруссия» Дортмунд 4 голами проводила «Дармштадт» во второй дивизион

В последнем туре Бундеслиги встретились немотивированные «Боруссия» Дортмунд и «Дармштадт». Санчо справа прострелил на Марко Ройса, удар которого с 12 метров пришелся в перекладину. Марсель Забитцер со средней дистанции пульнул в перекладину, подбор за хозяевами, несколько передач, и Ян Матсен метров с 20 открыл счет. Вскоре Ройс со штрафного шикарно перебросил стенку, а голкипер застыл аки Игорь Лещук - 2:0.

Во втором тайме много моментов у «шмелей». Ройс с левого фланга сыграл на ближний край штрафной, и Юлиан Брандт поразил дальнюю часть ворот - 3:0. На 90-й минуте Дониэлл Мален оказался на убойной позиции, направил мяч мимо голкипера в штангу и добил его - 4:0.

«Боруссия» в любом случае пятая, соперник - последний.