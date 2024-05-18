«Реал» отправил Кроосу официальное предложение

Мадридский «Реал» отправил полузащитнику Тони Кроосу официальное предложение о новом контракте. Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, немец близок к тому, чтобы подписать новое соглашение, которое будет рассчитано до конца следующего сезона.

34-летний Кроос был одним из ключевых футболистов «Реала» в этом сезоне. Ему удалось отметиться в Ла Лиге одним голом и восемью результативными передачами. Тони помог «королевскому клубу» выиграть чемпионат Испании и выйти в финал Лиги чемпионов, где 1 июня команда Карло Анчелотти сыграет с дортмундской «Боруссией».

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, когда перешёл из мюнхенской «Баварии».