«Барселона» нашла известного тренера на замену Хави

Каталонская «Барселона» подыскивает нового тренера на случай отставки Хави Эрнандеса. Согласно информации Todofichajes, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится нынешний рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель.

Спортивный директор «Барселоны» Деку поддерживает контакт с представителями немецкого специалиста. Тухеля считают одним из лучших вариантов, предлагаемых на рынке в данный момент.

50-летний специалист возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Срок контракта между Томасом и мюнхенским топ-клубом истекает в конце июня следующего года. Ранее сообщалось, что клуб может уволить Тухеля по окончании нынешнего сезона.

«Барселона» может потерять 20 миллионов из-за Хави