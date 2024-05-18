Как изменилась трансферная стоимость футболистов «Боруссии»: Игроки из Дортмунда стареют и дешевеют

Дортмундская «Боруссия» вполне могла бы претендовать на звание главной команды Германии. Если бы не «Байер». Упустив в прошлом году чемпионский титул в последнем туре, «шмели» смогли добраться до финала Лиги чемпионов через год. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как изменилась трансферная стоимость игроков клуба за последние пять лет.
Самый опытный и самый дешёвый состав
В текущем сезоне у дортмундской «Боруссии» самый опытный (средний возраст игроков 25,5 года) и самый «дешёвый» состав (трансферная стоимость заявки 463,7 млн евро) за последние пять лет. Столь низкая стоимость легко объясняется минимальным количеством игроков в заявке. В текущем сезоне их всего 29. Для сравнения, в сезоне-2021/2022 в составе дортмундцев значились 44 игрока. В сезоне-2019/2020 в составе «Боруссии» выступал Эрлинг Холанн, чья трансферная стоимость тогда оценивались в 72 млн евро. Но самым дорогим игроком того сезона был Джейдон Санчо (117 млн евро). Поэтому именно «Боруссия» образца 2019/2020 обладает самым дорогим составом, который оценивается в 654,5 млн евро. С тех пор заявка «шмелей» неизменно теряла в стоимости. За последний год «Боруссия» «полегчала» на 104,2 млн евро.
Изменения заявки дортмундской «Боруссии» за последние пять сезонов
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|2023/2024
|29
|25,5
|463,7
|2022/2023
|37
|24,6
|567,5
|2021/2022
|44
|23,9
|559
|2020/2021
|32
|25
|628,4
|2019/2020
|37
|24,5
|654,5
Форварды не меняют стоимость
Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, самым подорожавшим игроком дортмундской «Боруссии» в текущем сезоне стал Ян Матсен. 22-летний защитник прибавил 18 млн евро и достиг общей трансферной стоимости в размере 30 млн евро. Заметим, что Матсен полностью отыграл в шести матчах Лиги чемпионов, где отметился одним забитым мячом. В мировом списке самых подорожавших игроков Ян расположился на 69-й позиции. Также одним мячом в шести матчах Лиги чемпионов отметился Джейми Бано-Гиттенс, который ровно вдвое увеличил свою трансферную стоимость (с 14 до 28 млн евро).
Из тройки чистых нападающих «Боруссии» Себастьяна Аллера, Юссуфа Мукоко и Никласа Фюллькруга только последнему удалось увеличить свою трансферную стоимость (на 2 млн евро). Аллер и Мукоко, напротив, в трансферной стоимости потеряли.
Наибольшие изменения трансферной стоимости игроков дортмундской «Боруссии»
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|Ян Матсен
|Защитник
|30 (+18)
|Джейми Бано-Гиттенс
|Нападающий
|28 (+14)
|Дониэлл Мален
|Нападающий
|40 (+12)
|Феликс Нмеча
|Полузащитник
|25 (+10)
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Константин Лицин
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