Как изменилась трансферная стоимость футболистов «Боруссии»: Игроки из Дортмунда стареют и дешевеют

Дортмундская «Боруссия» вполне могла бы претендовать на звание главной команды Германии. Если бы не «Байер». Упустив в прошлом году чемпионский титул в последнем туре, «шмели» смогли добраться до финала Лиги чемпионов через год. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как изменилась трансферная стоимость игроков клуба за последние пять лет.

Самый опытный и самый дешёвый состав

В текущем сезоне у дортмундской «Боруссии» самый опытный (средний возраст игроков 25,5 года) и самый «дешёвый» состав (трансферная стоимость заявки 463,7 млн евро) за последние пять лет. Столь низкая стоимость легко объясняется минимальным количеством игроков в заявке. В текущем сезоне их всего 29. Для сравнения, в сезоне-2021/2022 в составе дортмундцев значились 44 игрока. В сезоне-2019/2020 в составе «Боруссии» выступал Эрлинг Холанн, чья трансферная стоимость тогда оценивались в 72 млн евро. Но самым дорогим игроком того сезона был Джейдон Санчо (117 млн евро). Поэтому именно «Боруссия» образца 2019/2020 обладает самым дорогим составом, который оценивается в 654,5 млн евро. С тех пор заявка «шмелей» неизменно теряла в стоимости. За последний год «Боруссия» «полегчала» на 104,2 млн евро.

Изменения заявки дортмундской «Боруссии» за последние пять сезонов

Сезон Игроков в заявке Средний возраст Трансферная стоимость заявки, млн евро 2023/2024 29 25,5 463,7 2022/2023 37 24,6 567,5 2021/2022 44 23,9 559 2020/2021 32 25 628,4 2019/2020 37 24,5 654,5

Форварды не меняют стоимость

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, самым подорожавшим игроком дортмундской «Боруссии» в текущем сезоне стал Ян Матсен. 22-летний защитник прибавил 18 млн евро и достиг общей трансферной стоимости в размере 30 млн евро. Заметим, что Матсен полностью отыграл в шести матчах Лиги чемпионов, где отметился одним забитым мячом. В мировом списке самых подорожавших игроков Ян расположился на 69-й позиции. Также одним мячом в шести матчах Лиги чемпионов отметился Джейми Бано-Гиттенс, который ровно вдвое увеличил свою трансферную стоимость (с 14 до 28 млн евро).

Из тройки чистых нападающих «Боруссии» Себастьяна Аллера, Юссуфа Мукоко и Никласа Фюллькруга только последнему удалось увеличить свою трансферную стоимость (на 2 млн евро). Аллер и Мукоко, напротив, в трансферной стоимости потеряли.

Наибольшие изменения трансферной стоимости игроков дортмундской «Боруссии»

Игрок Амплуа Трансферная стоимость (изменение), млн евро Ян Матсен Защитник 30 (+18) Джейми Бано-Гиттенс Нападающий 28 (+14) Дониэлл Мален Нападающий 40 (+12) Феликс Нмеча Полузащитник 25 (+10)

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