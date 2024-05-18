Эберль и Фройнд делали всё возможное ради сохранения Тухеля

Спортивные директоры мюнхенской «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд сделали всё возможное для сохранения Томаса Тухеля на посту главного тренера. По информации от Süddeutschen Zeitung, специалистам не хватило поддержки со стороны вышестоящих членов руководства.

По сведениям руководства, Тухель отклонил предложение «Баварии» в среду вечером. На следующий день Фройнд и Эберль пытались переубедить Томаса, но попытки не увенчались успехом.

Сообщается, что теперь главным кандидатом «Баварии» на пост нового тренера является Роберто де Дзерби из «Брайтона». Специалист может покинуть «чаек» летом.