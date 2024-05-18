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Чемпионат Германии. Бундеслига

Девять игроков «Баварии» пропустят последний тур - названы все имена

18 Мая 2024 • 08:31 Комментировать

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о заявке команды на поединок заключительного тура Бундеслиги против «Хоффенхайма». По словам специалиста, встречу пропустят сразу девять игроков.

«Кейн, Сане, Мусиала и Коман не будут в составе на эту игру. Чупо-Мотинг болеет. Джэ, Гнабри и Геррейру в лазарете. Боэ не выйдет на поле по личным причинам», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Матч «Хоффенхайма» против «Баварии» состоится сегодня, 18 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают седьмое место, а гости – второе.

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Бавария Хоффенхайм Томас Тухель Серж Гнабри Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги
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