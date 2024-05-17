Кейн больше не сыграет за «Баварию» в этом сезоне

Гарри Кейн, нападающий мюнхенской «Баварии», не поможет своей команде в заключительном матче сезона.

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, форвард сборной Англии повредил спину в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», из-за чего выбыл из строя на некоторое время.

В текущем сезоне Гарри Кейн принял участие в 44 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых 44 раза поразил ворота соперников и сделал 12 голевых передач на своих партнёров. За «Баварию» футболист выступает с лета прошлого года, перейдя из «Тоттенхэма». Контракт Кейна с мюнхенцами действует до 2027 года.