Дортмундская «Боруссия» не продлит контракты с Вольфом и Мореем

Мариус Вольф и Матеу Морей не будут играть за дортмундскую «Боруссию» в новом сезоне – «шмели» не продлят с ними истекающие контракты. Об этом Sky Germany сообщает Себастьян Кель, спортивный директор клуба. Клуб уже объявил игрокам о том, что больше в них не заинтересован.

Вольф в «Боруссии» с лета 2018 года, дважды за период в клубе уходил в аренду. В текущем сезоне Мариус сыграл в 30 матчах во всех официальных турнирах и оформил два ассиста.

Морей – правый защитник, который пришёл в клуб в 2019 году из академии «Барселоны». Он в текущем сезоне сыграл всего лишь в трёх матчах Бундеслиги за свой клуб.