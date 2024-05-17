Представители Тухеля контактируют с топ-клубом АПЛ

Томас Тухель покинет «Баварию» по завершению сезона. О расставании с тренером мюнхенский клуб объявил ещё в октябре, но в последнее время шли переговоры по поводу продолжения сотрудничества. На пятничной пресс-конференции Тухель объявил, что переговоры оказались безрезультатными – тренер точно уходит.

Журналист Кристиан Фальк пишет в социальных сетях о желании Томаса Тухеля вернуться в Премьер-лигу Англии. Представители 50-летнего специалиста в настоящий момент контактируют с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» через несколько недель могут попрощаться с Эриком тен Хагом.