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Представители Тухеля контактируют с топ-клубом АПЛ

17 Мая 2024 • 14:31 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
1 3.15 X 4.70 2 2.00
18.05 16:30

Томас Тухель покинет «Баварию» по завершению сезона. О расставании с тренером мюнхенский клуб объявил ещё в октябре, но в последнее время шли переговоры по поводу продолжения сотрудничества. На пятничной пресс-конференции Тухель объявил, что переговоры оказались безрезультатными – тренер точно уходит.

Журналист Кристиан Фальк пишет в социальных сетях о желании Томаса Тухеля вернуться в Премьер-лигу Англии. Представители 50-летнего специалиста в настоящий момент контактируют с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» через несколько недель могут попрощаться с Эриком тен Хагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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Сегодня, 17 Мая
14:31 · Германия. Бундеслига
Представители Тухеля контактируют с топ-клубом АПЛ
14:02 · Германия. Бундеслига
Известны планы Тухеля на будущее
12:49 · Германия. Бундеслига
Тухель окончательно ответил, останется ли в «Баварии» 1
12:02 · Германия. Бундеслига
Киммих не против сыграть правого защитника в следующем сезоне
11:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» активно обсуждает возможный трансфер защитника «Милана»
10:30 · Германия. Бундеслига
Дэвис не против остаться в «Баварии» ещё на пару сезонов
10:18 · Германия. Бундеслига
Горецка разочаровался в Нагельсманне
09:19 · Германия. Бундеслига
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