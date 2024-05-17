Известны планы Тухеля на будущее

В пятницу Томас Тухель объявил, что он всё-таки покинет «Баварию». Стороны действительно вели переговоры о продолжении сотрудничества, но договориться не удалось. Как следствие, субботний матч против «Хоффенхайма» станет для Тухеля последним на тренерском мостике в Мюнхене.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Тухель не планирует брать время на перезарядку и отдых – специалист готов взяться за новую работу сразу, уже с лета. Отмечается, что Тухель открыт к работе за границе. Так, например, специалист готов снова тренировать в Англии. Ранее в этой стране Томас возглавлял «Челси».