Тухель окончательно ответил, останется ли в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель расставил все точки над «и» в вопросе о своём будущем у руля команды. Ранее сообщалось, что после отказа многих специалистов мюнхенский клуб пытается сохранить нынешнего тренера.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «Баварии». Мы вели переговоры, но не достигли соглашения. Решение, принятое в феврале остаётся в силе», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Томас возглавил «Баварию» в марте 2023 года и к сегодняшнему дню успел выиграть с командой всего один трофей – чемпионский титул Бундеслиги в прошлом сезоне. Ходят слухи, что Тухель летом может возглавить «Манчестер Юнайтед».