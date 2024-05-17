Киммих не против сыграть правого защитника в следующем сезоне

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих не против сыграть на правом фланге обороны в следующем сезоне. По информации от журналиста Кристиана Фалька, вопрос позиции не является для футболиста ключевым.

Если Киммих хочет остаться в «Баварии», ему необходимо продлить контракт в ближайшее время. Действующее соглашение Йозуа с командой истекает летом 2025 года, поэтому «Бавария» продаст игрока, если тот не согласится на продление.

Киммих ранее был связан с такими клубами, как «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона». За «Баварию» футболист выступает с 2015 года, когда перешёл из «РБ Лейпцига».