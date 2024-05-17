«Бавария» активно обсуждает возможный трансфер защитника «Милана»

Мюнхенская «Бавария» активно обсуждает возможный трансфер футболиста «Милана». По информации от инсайдера Кристиана Фалька, «красная машина» всерьёз положила глаз на левого защитника Тео Эрнандеса.

Сообщается, что интересы француза защищает тот же агент, который работает с братом Тео – Люка, выступавшим за «Баварию» с 2019 по 2023 год. Агент сообщил мюнхенцам, что в услугах левого защитника «Милана» также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 26-летний Эрнандес отметился 5 голами и 4 результативными передачами в 31 матче.