Дэвис не против остаться в «Баварии» ещё на пару сезонов

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис не против остаться в своей команде ещё на пару сезонов. Об этом сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк.

По сведениям источника, канадец чувствует, что мадридский «Реал» в настоящий момент не особо гонится за его трансфером. Окружение футболиста допускает, что Альфонсо останется в «Баварии», но при этом защитник пока не намерен снижать свои требования по зарплате.

23-летний Дэвис отметился одним голом и пятью результативными передачами в этом розыгрыше Бундеслиги. Также Альфонсо забил в ворота мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.