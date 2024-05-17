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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка разочаровался в Нагельсманне

17 Мая 2024 • 10:18 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
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18.05 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка остался разочарован решением главного тренера Юлиана Нагельсманна не взять его на домашний чемпионат Европы.

По информации от Bild, Горецка надеялся, что Нагельсманн хотя бы назначит личную встречу, чтобы сообщить ему о своём решении. Тем не менее, Юлиан этого не сделал, поэтому Леон разочаровался в тренере.

Источник сообщает, что Горецка мечтал сыграть за Германию на домашнем чемпионате Европы. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 29-летний полузащитник отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

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