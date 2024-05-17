Саутгейт ответил, как повлияет на мотивацию Кейна сезон без трофеев в «Баварии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о настрое нападающего Гарри Кейна в преддверии Евро-2024, который стартует в июне. Напомним, в этом сезоне форвард не выиграл ни одного трофея в составе мюнхенской «Баварии».

«Я не думаю, что Кейну нужно больше мотивации. Конечно, Гарри очень разочарован, но этот опыт был для него позитивным. Сегодня он играет в большом клубе, от которого каждую неделю ждут побед. Когда всё идёт не по сценарию – это трагедия. Нужно привыкнуть к такому раскладу, ведь в сборной Англии всё работает точно так же», – приводит слова Саутгейта L’Equipe.

Кейн забил 36 голов и отдал 8 ассистов в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги.