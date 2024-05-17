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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» может не проиграть ни одного матча в сезоне: стоит ли ждать, что команда Хаби Алонсо оступится на финише

17 Мая 2024 • 12:20 Комментировать
12 мая «Байер» разгромил на выезде «Бохум» (5:0) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги. Данный результат позволил команде Хаби Алонсо продлить свою беспроигрышную серию до 50 матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, оступится ли «Байер» до конца текущего сезона.

Начало серии

Последний раз в официальном матче «Байер» проигрывал 27 мая 2023 года. Это был последний тур чемпионата Германии, в котором коллектив из Леверкузена крупно уступил «Бохуму» (0:3).

Беспроигрышная серия «Байера» началась 12 августа 2023 года, когда команда разгромила «Тевтония Оттензен» со счётом 8:0 в рамках первого раунда Кубка Германии. С тех пор подопечные Алонсо ни разу не оступились в 50 встречах, хотя много раз были близки к этому.

Трофеи

«Байер» оформил свой первый в истории чемпионский титул ещё за пять туров до конца сезона, оставив не у дел мюнхенскую «Баварию». Напомним, «Бавария» выигрывала золотые медали на протяжении последних 11 сезонов.

Помимо Бундеслиги, «Байер» продолжает борьбу за национальный Кубок и за победу в Лиге Европы. В обоих турнирах клубу осталось выиграть по одному матчу для оформления титула. Стоит сказать, что ранее «Байеру» уже покорялись эти турниры, но это было более 20 лет назад.

Финиш сезона

Практически нет сомнений, что «Байер» станет первой в истории командой, которая ни разу не проиграет на протяжении всего сезона с учётом матчей всех турниров. Если это произойдёт, то леверкузенцы оформят золотой требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу Европы.

До конца текущей кампании «Байеру» осталось провести всего три матча — против «Аугсбурга» (чемпионат), «Аталанты» (Лига Европы) и «Кайзерслаутерна» (Кубок). Все вышеперечисленные соперники точно по зубам нынешнему «Байеру».

Когда прервётся серия «Байера»

Это будет зависеть от многих факторов. Конечно, то, что Алонсо останется в «Байере» — большой плюс для клуба, но не всё зависит в этой ситуации от тренера. Предстоящим летом европейские гранды могут просто растащить лидеров «Байера», и тогда команде будет тяжело повторить результаты нынешнего сезона. Кроме того, многое будет зависеть и от календаря на будущий год. Например, если «Байер» выиграет Лигу Европы, то 14 августа ему предстоит встретиться с победителем Лиги чемпионов в рамках матча за Суперкубок УЕФА. Напомним, что в этом сезоне главный европейский трофей разыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».  

Дмитрий Миляев


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