«Бавария» определилась с тренером

«Бавария» определилась с главным тренером на следующий сезон. После того, как мюнхенский клуб не смог пригласить целый ряд специалистов, было решено оставить Томаса Тухеля. При этом, как сообщает немецкий Sky, сделка ещё не закрыта – переговорный процесс продолжается.

Стоит сказать, что об уходе Тухеля по завершению сезона «Бавария» объявила ещё в феврале. С тех пор мюнхенцы не смогли договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и даже Оливером Гласнером.

Если вдруг «Баварии» сохранить Тухеля не удастся, то клуб может попробовать переманить из Англии Роберто де Дзерби («Брайтон») или Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»).

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