«Боруссия» сделала нападающего «ПСЖ» своей приоритетной целью

Дортмундская «Боруссия» намерена сделать нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани своей приоритетной целью на летнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что в руководстве немецкого клуба хотят расстаться c Себастьяном Аллером и Юссуфа Мукоко.

В нынешнем сезоне Коло-Муани провёл за «ПСЖ» 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

Напомним, «Боруссия» и «ПСЖ» встречались в полуфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Победителями из этого противостояния вышли «шмели», которые в решающем матче встретятся с мадридским «Реалом».