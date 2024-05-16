Кейн выиграл награду в «Баварии»

Английский центрфорвард Гарри Кейн победил в голосовании за награду лучшему футболисту мюнхенской «Баварии» по итогам апреля. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Нападающий набрал 23 процента голосов болельщиков. Гарри обогнал полузащитника Конрада Лаймера (17%) и голкипера Мануэля Нойера (15%).

Кейн является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата Германии. 30-летний форвард отметился 36 голами в 32 встречах. Кроме того, в активе англичанина восемь результативных передач.

По итогам 33 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице.