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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель выдвинул ультиматум «Баварии»

16 Мая 2024 • 08:53 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может остаться в клубе на следующий сезон. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Стороны провели переговоры, в ходе которых руководство немецкого гранда заявило о желании сохранить специалиста. Тухель, в свою очередь, выдвинул свое требование по новому контракту. Наставник готов остаться только в том случае, если новое соглашение с «Баварией» будет рассчитано минимум до середины 2026 года.

Стоит отметить, что нынешний сезон мюнхенский гранд впервые за долгое время завершил без трофеев. В Бундеслиге «Бавария» проиграла конкуренцию «Байеру», а из Лиги чемпионов вылетела от «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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