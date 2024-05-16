Тухель выдвинул ультиматум «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может остаться в клубе на следующий сезон. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Стороны провели переговоры, в ходе которых руководство немецкого гранда заявило о желании сохранить специалиста. Тухель, в свою очередь, выдвинул свое требование по новому контракту. Наставник готов остаться только в том случае, если новое соглашение с «Баварией» будет рассчитано минимум до середины 2026 года.

Стоит отметить, что нынешний сезон мюнхенский гранд впервые за долгое время завершил без трофеев. В Бундеслиге «Бавария» проиграла конкуренцию «Байеру», а из Лиги чемпионов вылетела от «Реала».