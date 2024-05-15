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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер опроверг слухи о проблемах в браке

15 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Футболист «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на информацию о том, что у него проблемы в браке.

«Да, всё в порядке», – цитирует игрока Bunte.

СМИ сообщали, что в отношениях футболиста мюнхенской команды с супругой наступил кризис. Лиза Мюллер удалила все совместные фотографии из своего профиля в соцсетях и отписалась от мужа.

Стоит отметить, что пара, более 17 лет состоящая в отношениях, редко появляется вместе на публике.

В нынешнем сезоне Мюллер провёл за «Баварию» 40 встреч во всех турнирах, отличившись семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

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Бавария Томас Мюллер Бундеслига ещё теги

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