Мюллер опроверг слухи о проблемах в браке

Футболист «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на информацию о том, что у него проблемы в браке.

«Да, всё в порядке», – цитирует игрока Bunte.

СМИ сообщали, что в отношениях футболиста мюнхенской команды с супругой наступил кризис. Лиза Мюллер удалила все совместные фотографии из своего профиля в соцсетях и отписалась от мужа.

Стоит отметить, что пара, более 17 лет состоящая в отношениях, редко появляется вместе на публике.

В нынешнем сезоне Мюллер провёл за «Баварию» 40 встреч во всех турнирах, отличившись семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.