Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии

В субботу в немецкой Бундеслиге пройдут матчи последнего тура. Имя чемпиона Германии уже известно – титул впервые выиграл «Байер» – но турнирных интриг ещё хватает. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и изучает расклады.
Равенство очков
Для начала предметного разговора заглядываем в регламент. В случае равенства очков в Бундеслиге команды первым делом сравниваются по общей разности мячей. Дальше, если требуется, в расчёт идёт общее количество забитых голов. Если показатели очков и голов у команд одинаковые, то тогда их сравнивают по личным встречам (очки, разница голов, голы на выезде). В крайнем случае считают забитые на выезде голы по всех играх. Если ничего не помогло, что почти нереально, то организовывается дополнительный матч.
Останется ли «Байер» непобедимым
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. В 33 прошедших турах Бундеслиги команда Хаби Алонсо добилась 27 побед при шести ничьих. В субботу станет известно, смогут ли «фармацевты» завершить чемпионат с нулём в графе поражений. «Байер» будет принимать «Аугсбург»».
Лига чемпионов: путёвок может стать шесть
Германия смогла войти в число двух лучших стран в сезонной таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, Бундеслига точно делегирует в следующий розыгрыш Лиги чемпионов не четыре, а пять команд. Они уже известны – путёвки получили «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Первое, четвёртое и пятое места зафиксированы. «Бавария» и «Штутгарт» в последнем туре заочно разыграют вторую позицию.
А теперь самое интересное – «Боруссия» точно финиширует на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата. Если дортмундцы обыграют «Реал» в финале Лиги чемпионов, то попадут в следующий розыгрыш турнира как обладатели трофея, а дополнительная путёвка за счёт вхождения Германии в топ-2 сезонной таблицы коэффициентов перейдёт к шестой команде Бундеслиги. Шестое место могут занять «Айнтрахт» и «Хоффенхайм».
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ЛЧ
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87
|23
|+64
|87
|2
|ЛЧ
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92
|41
|+51
|72
|3
|ЛЧ
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74
|39
|+35
|70
|4
|ЛЧ
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75
|37
|+38
|64
|5
|ЛЧ
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64
|43
|+21
|60
|6
|ЛЕ/ЛЧ
|Айнтрахт
|33
|11
|13
|9
|49
|48
|+1
|46
|7
|ЛК/ЛЕ
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62
|64
|-2
|43
«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг»
Как видим, «Хоффенхайму» обойти «Айнтрахт» сложно. Нужна победа над «Баварией» и поражение «Айнтрахта», причём «Хоффенхайму» нужно ещё и отыграть три балла в разности голов.
Словом, шестая команда Бундеслиги – «Айнтрахт» или «Хоффенхайм» – в финале Лиги чемпионов будет отчаянно болеть за «Боруссию».
Борьба за Лигу Европы и Лигу конференций
Как мы уже выяснили, шестое место Бундеслиги может стать проходным в Лигу чемпионов, в зависимости от результата финала текущего сезона. Но есть ещё один момент, связанный с еврокубками. Финал Кубка Германии между «Кайзерслаутерном» и «Байером» пройдёт только 25 мая. Победитель получает билет в Лигу Европы. То есть в следующем сезоне Германию в Лиге Европы может представить команда из нижней части таблицы второй Бундеслиги – для этого «Кайзерслаутерну» нужно будет сотворить сенсацию в финальной битве с «Байером». Если же Кубок выиграет «Байер», то путёвка в Лигу Европы перейдёт в таблицу Бундеслиги.
Учитывать все возможные сценарии сложно. На текущую минуту по умолчанию шестое место Бундеслиги отправляется в Лигу Европы вместе с обладателем Кубка, а седьмое место отправляется в Лигу конференций. Но если «Байер» не проиграет финал Кубка, то тогда в Лигу Европы отправятся шестая и седьмая команды, а в Лигу конференций – восьмая.
Кстати, ещё один важный момент: при попадании шестой команды Бундеслиги в Лигу чемпионов дополнительной путёвки в Лигу Европы для Германии не появится.
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|6
|ЛЕ/ЛЧ
|Айнтрахт
|33
|11
|13
|9
|49
|48
|+1
|46
|7
|ЛК/ЛЕ
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62
|64
|-2
|43
|8
|ЛК (?)
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44
|56
|-12
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46
|54
|-8
|39
|10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49
|58
|-9
|39
|11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44
|53
|-9
|39
«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг»
«Унион» - «Фрайбург»
«Хайденхайм» - «Кёльн»
«Вердер» - «Бохум»
Поскольку восьмая строчка Бундеслиги может оказаться проходной в Лигу конференций, то шансы на еврокубки имеют «Хайденхайм», «Аугсбург» и «Вердер». Каждому из них нужно выигрывать свои матчи и надеяться на поражение «Фрайбурга», а также на неудачи друг друга. Не исключено, что у четырёх претендентов на восьмое место будет по 42 очка, и их места распределятся по разности мячей.
«Фрайбургу», конечно, хочется забраться на седьмое место, чтобы точно пройти как минимум в Лигу конференций. Команде для решения этой задачи нужно обыгрывать «Унион» и надеяться на осечку «Хоффенхайма» в игре с «Баварией». Ничьей «Фрайбургу» не хватит, судя по показателям разности голов.
Борьба за выживание
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41
|70
|-29
|33
|15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36
|50
|-14
|32
|16
|стыки
|Унион Берлин
|33
|8
|6
|19
|31
|57
|-26
|30
|17
|вылет
|Кёльн
|33
|5
|12
|16
|27
|56
|-29
|27
|18
|вылет
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30
|82
|-52
|17
«Вердер» - «Бохум»
«Вольфсбург» - «Майнц»
«Унион» - «Фрайбург»
«Хайденхайм» - «Кёльн»
«Дармштадт» провёл слабый сезон и закономерно вылетел из Бундеслиги. Напрямую понизится в классе ещё одна команда – «Кёльн» или «Унион». Чтобы избежать прямого вылета, «Униону» достаточно набрать очко в игре с «Фрайбургом». Если же «Унион» проиграет, то «Кёльн» получит возможность обойти берлинцев. Для этого «козлам» нужно побеждать, причём с таким счётом, чтобы обойти конкурента по разности мячей. Если «Унион» и «Кёльн» наберут по 30 очков, и у них будут идентичные показатели голов (такая вероятность минимальна, но она есть), то по личным встречам выше окажется «Унион» (2:0, 2:3).
Команда, занявшая 16-е место, сразится за путёвку в Бундеслигу на следующий сезон с «Фортуной» из Дюссельдорфа, финишировавшей третьей во втором дивизионе. Чтобы подняться из зоны «стыков», «Униону» нужно обыгрывать «Фрайбург» и надеяться на поражение «Майнца» или «Бохума».
«Майнц» не опустится в зону стыковых игр, если не проиграет «Вольфсбургу». Ничьей «Майнцу» хватит, поскольку «Унион» явно не сможет отыграть 12 баллов в разности мячей. Если же «Майнц» проиграет, то команде нужно надеяться на потерю очков «Унионом».
«Бохуму» достаточно сыграть вничью, чтобы на 100% избежать стыковых матчей. «Бохум» опустится в «стыки» при одном сценарии: если проиграет, «Унион» выиграет, а «Майнц» возьмёт очки.
Подготовил Александр Тихий.
А может статьи писать кто-то знающий о чем пишет? Где в финале ЛЧ Байер, если они в финале ЛЕ? А в финале ЛЧ Боруссия.
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