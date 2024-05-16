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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии

16 Мая 2024 • 09:09 Комментировать (2)
Боруссия Д
...
Дармштадт
1 1.16 X 8.50 2 14.00
18.05 16:30

В субботу в немецкой Бундеслиге пройдут матчи последнего тура. Имя чемпиона Германии уже известно – титул впервые выиграл «Байер» – но турнирных интриг ещё хватает. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и изучает расклады.

Равенство очков

Для начала предметного разговора заглядываем в регламент. В случае равенства очков в Бундеслиге команды первым делом сравниваются по общей разности мячей. Дальше, если требуется, в расчёт идёт общее количество забитых голов. Если показатели очков и голов у команд одинаковые, то тогда их сравнивают по личным встречам (очки, разница голов, голы на выезде). В крайнем случае считают забитые на выезде голы по всех играх. Если ничего не помогло, что почти нереально, то организовывается дополнительный матч.

Останется ли «Байер» непобедимым

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. В 33 прошедших турах Бундеслиги команда Хаби Алонсо добилась 27 побед при шести ничьих. В субботу станет известно, смогут ли «фармацевты» завершить чемпионат с нулём в графе поражений. «Байер» будет принимать «Аугсбург»».

Лига чемпионов: путёвок может стать шесть

Германия смогла войти в число двух лучших стран в сезонной таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, Бундеслига точно делегирует в следующий розыгрыш Лиги чемпионов не четыре, а пять команд. Они уже известны – путёвки получили «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Первое, четвёртое и пятое места зафиксированы. «Бавария» и «Штутгарт» в последнем туре заочно разыграют вторую позицию.

А теперь самое интересное – «Боруссия» точно финиширует на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата. Если дортмундцы обыграют «Реал» в финале Лиги чемпионов, то попадут в следующий розыгрыш турнира как обладатели трофея, а дополнительная путёвка за счёт вхождения Германии в топ-2 сезонной таблицы коэффициентов перейдёт к шестой команде Бундеслиги. Шестое место могут занять «Айнтрахт» и «Хоффенхайм».

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 ЛЧ Байер 33 27 6 0 87 23 +64 87
2 ЛЧ Бавария 33 23 3 7 92 41 +51 72
3 ЛЧ Штутгарт 33 22 4 7 74 39 +35 70
4 ЛЧ РБ Лейпциг 33 19 7 7 75 37 +38 64
5 ЛЧ Боруссия Д 33 17 9 7 64 43 +21 60
6 ЛЕ/ЛЧ Айнтрахт 33 11 13 9 49 48 +1 46
7 ЛК/ЛЕ Хоффенхайм 33 12 7 14 62 64 -2 43

«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг»

«Хоффенхайм» - «Бавария»

Как видим, «Хоффенхайму» обойти «Айнтрахт» сложно. Нужна победа над «Баварией» и поражение «Айнтрахта», причём «Хоффенхайму» нужно ещё и отыграть три балла в разности голов.

Словом, шестая команда Бундеслиги – «Айнтрахт» или «Хоффенхайм» – в финале Лиги чемпионов будет отчаянно болеть за «Боруссию».

Борьба за Лигу Европы и Лигу конференций

Как мы уже выяснили, шестое место Бундеслиги может стать проходным в Лигу чемпионов, в зависимости от результата финала текущего сезона. Но есть ещё один момент, связанный с еврокубками. Финал Кубка Германии между «Кайзерслаутерном» и «Байером» пройдёт только 25 мая. Победитель получает билет в Лигу Европы. То есть в следующем сезоне Германию в Лиге Европы может представить команда из нижней части таблицы второй Бундеслиги – для этого «Кайзерслаутерну» нужно будет сотворить сенсацию в финальной битве с «Байером». Если же Кубок выиграет «Байер», то путёвка в Лигу Европы перейдёт в таблицу Бундеслиги.

Учитывать все возможные сценарии сложно. На текущую минуту по умолчанию шестое место Бундеслиги отправляется в Лигу Европы вместе с обладателем Кубка, а седьмое место отправляется в Лигу конференций. Но если «Байер» не проиграет финал Кубка, то тогда в Лигу Европы отправятся шестая и седьмая команды, а в Лигу конференций – восьмая.

Кстати, ещё один важный момент: при попадании шестой команды Бундеслиги в Лигу чемпионов дополнительной путёвки в Лигу Европы для Германии не появится.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
6 ЛЕ/ЛЧ Айнтрахт 33 11 13 9 49 48 +1 46
7 ЛК/ЛЕ Хоффенхайм 33 12 7 14 62 64 -2 43
8 ЛК (?) Фрайбург 33 11 9 13 44 56 -12 42
9   Хайденхайм 33 9 12 12 46 54 -8 39
10   Аугсбург 33 10 9 14 49 58 -9 39
11   Вердер 33 10 9 14 44 53 -9 39

«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг»

«Хоффенхайм» - «Бавария»

«Унион» - «Фрайбург»

«Хайденхайм» - «Кёльн»

«Байер» - «Аугсбург»

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«Вердер» - «Бохум»

Поскольку восьмая строчка Бундеслиги может оказаться проходной в Лигу конференций, то шансы на еврокубки имеют «Хайденхайм», «Аугсбург» и «Вердер». Каждому из них нужно выигрывать свои матчи и надеяться на поражение «Фрайбурга», а также на неудачи друг друга. Не исключено, что у четырёх претендентов на восьмое место будет по 42 очка, и их места распределятся по разности мячей.

«Фрайбургу», конечно, хочется забраться на седьмое место, чтобы точно пройти как минимум в Лигу конференций. Команде для решения этой задачи нужно обыгрывать «Унион» и надеяться на осечку «Хоффенхайма» в игре с «Баварией». Ничьей «Фрайбургу» не хватит, судя по показателям разности голов.

Борьба за выживание

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
14   Бохум 33 7 12 14 41 70 -29 33
15   Майнц 33 6 14 13 36 50 -14 32
16 стыки Унион Берлин 33 8 6 19 31 57 -26 30
17 вылет Кёльн 33 5 12 16 27 56 -29 27
18 вылет Дармштадт 33 3 8 22 30 82 -52 17

«Вердер» - «Бохум»

«Вольфсбург» - «Майнц»

«Унион» - «Фрайбург»

«Хайденхайм» - «Кёльн»

«Дармштадт» провёл слабый сезон и закономерно вылетел из Бундеслиги. Напрямую понизится в классе ещё одна команда – «Кёльн» или «Унион». Чтобы избежать прямого вылета, «Униону» достаточно набрать очко в игре с «Фрайбургом». Если же «Унион» проиграет, то «Кёльн» получит возможность обойти берлинцев. Для этого «козлам» нужно побеждать, причём с таким счётом, чтобы обойти конкурента по разности мячей. Если «Унион» и «Кёльн» наберут по 30 очков, и у них будут идентичные показатели голов (такая вероятность минимальна, но она есть), то по личным встречам выше окажется «Унион» (2:0, 2:3).

Команда, занявшая 16-е место, сразится за путёвку в Бундеслигу на следующий сезон с «Фортуной» из Дюссельдорфа, финишировавшей третьей во втором дивизионе. Чтобы подняться из зоны «стыков», «Униону» нужно обыгрывать «Фрайбург» и надеяться на поражение «Майнца» или «Бохума».

«Майнц» не опустится в зону стыковых игр, если не проиграет «Вольфсбургу». Ничьей «Майнцу» хватит, поскольку «Унион» явно не сможет отыграть 12 баллов в разности мячей. Если же «Майнц» проиграет, то команде нужно надеяться на потерю очков «Унионом».

«Бохуму» достаточно сыграть вничью, чтобы на 100% избежать стыковых матчей. «Бохум» опустится в «стыки» при одном сценарии: если проиграет, «Унион» выиграет, а «Майнц» возьмёт очки.

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Подготовил Александр Тихий.

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Комментарии (2) Все комментарии
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Nam4uK
16 Мая 2024 в 09:53
"Словом, шестая команда Бундеслиги – «Айнтрахт» или «Хоффенхайм» – в финале Лиги чемпионов будет отчаянно болеть за «Байер»."
А может статьи писать кто-то знающий о чем пишет? Где в финале ЛЧ Байер, если они в финале ЛЕ? А в финале ЛЧ Боруссия.
Александр Тихий
16 Мая 2024 в 10:38
да? а я думал Байер в финале ЛЧ :-)
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