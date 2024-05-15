Виктор Бонифасе, форвард леверкузенского «Байера» признан победителем в номинации «Новичок сезона в Бундеслиге». Новостью делится официальный портал турнира. В борьбе за победу нигериец обошёл Хави Симонса («РБ Лейпциг»), Яна Маатсена («Боруссия», Дортмунд) и Максимилиана Байера («Хоффенхайм»).

Отметим, что 23-летний нападающий участвовал далеко не во всех матчах чемпионского «Байера». В его активе 13 голов и восемь голевых передач в рамках 22 сыгранных встреч. Всё дело в зимней травме футболиста.

Перед переходом в «Байер» перед началом этого сезона Виктор выступал в Бельгии за «Юнион Сент-Жиллауз».