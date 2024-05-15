«Штутгарт», клуб немецкой Бундеслиги заключил долгосрочный контракт с Леонидасом Стергиу. Соглашение между игроком и командой действует до середины 2028 года. Пишет об этом официальный сайт команды.

Напомним, что Стергиу в текущем сезоне выступает за «Штутгарт» в рамках арендованного игрока у швейцарского «Санкт-Галлена».

«Я очень рад, что мне доверяют. Я хотел бы и дальше подтверждать это хорошими показателями. Для меня это был поучительный год», - прокомментировал сделку футболист.

Стергиу 22 года, он выступает на позиции центрального защитника. В текущем сезоне ему удалось сыграть в 18 матчах за «Штутгарт» и забить гол. В следующем сезоне его клуб сыграет в Лиге чемпионов.