Тель останется в «Баварии» вне зависимости от того, кто станет новым тренером

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель должен остаться в команде в летнее межсезонье вне зависимости от того, кто будет новым тренером. Об этом сообщил агент футболиста Гадири Камара в беседе с изданием TZ.

«Матис подписал долгосрочный контракт с клубом. Он находится в процессе обучения у элитных игроков. Тель тяжело работает и движется вперёд. Вне зависимости от того, кто будет новым тренером команды, Матис останется и будет сражаться за своё место. Он хочет выигрывать трофеи с «Баварией», в этом заключается его единственная забота», – сказал агент.

В этом сезоне 19-летний Тель отметился 6 голами и 4 результативными передачами.